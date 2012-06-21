Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Укрзалізниця заявила про припинення дії договору, згідно з яким здійснювала вантажні залізничні перевезення за графіком для маршрутних поїздів. Це було зроблено через скарги металургів до Антимонопольного комітету України (АМКУ) –– мовляв, графік перевезень створює нерівноправні умови для учасників ринку.

Експерти спростовують твердження, нібито перевезення за графіком –– це погано. Вони зазначають: графікові перевезення, запроваджені торік з ініціативи самої Укрзалізниці, дали відомству понад 200 млн грн додаткових прибутків, бо власники вантажів готові були на додаткову плату, аби перевезення відбувалися в обумовлені терміни.

Так воно й сталося –– якість перевезень істотно поліпшилася. Мало того: така практика відповідає світовій –– так працюють залізниці США, Канади та низки інших країн, у них подібна система називається PSR (Precision Scheduled Railroading –– точні залізничні перевезення).

Зокрема, така система дає змогу точно прогнозувати потребу у вагонах з урахуванням пропускної здатності залізниці. Завдяки очевидній вигоді і для власників вантажів, і для перевізників частка графітових перевезень зерна сягнула 37% загального обсягу (в інших країнах –– експортерах зерна –– до 70%).

Але тепер через розслідування відправник не може за згодою з перевізником визначати терміни перевезення його вантажу, воно відбувається у порядку черги. Через це на прогнозованості використання вагонів було одразу поставлено хрест.

Одразу виник їх дефіцит, пропускна здатність залізниці погіршилася –– якраз тоді, коли у зерновиків пік перевезень: урожай зібрано, час виконувати експортні зобов’язання, тобто постачати зерно та іншу сільгосппродукцію у терміни, визначені експортними контрактами. Тобто, як бачимо, саме виконання цих контрактів опиняється під загрозою. А заодно й імідж України як сумлінного експортера.