Вареники з картоплею та піджаркою подорожчали 10,3 гривні або на 28%. Якщо минулого року вони обходились в 37,2 гривні то цьогоріч 47,5 гривень.
«Вареники традиційно ототожнюють із Місяцем, бо вони схожі на нього за формою та використовувалися нашими пращурами як жертовна їжа, – повідомив «Урядовий кур’єр» директор асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко. – Українці вважали, що вареники мають магічне значення. А під час жнив вареники їли як ритуальну страву. Вареники зустрічаються не лише в українській кухні, але й у польській, литовській, білоруській, російській, італійській, китайській та навіть японській».
Варто сказати, що серед усіх начинок вареників найпопулярнішою в Україні є картопля. Так історично склалось, що хліб та картопля були головними продуктами на столі українців багато століть. Гаряченькі вареники з картопляною начинкою, приправлені смаженою цибулею зі шкварками та политі сметаною є неперевершеною вечерею, хоч і вельми калорійні.
За даними Держслужби статистики станом на січень минулого року 800 грамів борошна коштувало 7,1 гривню, 1кг картоплі – 6,1 гривню, 50 грам вершкового масла – 6,9 гривень, 150 гривень цибулі і сала відповідно 0,7 гривень і 6,1 гривню, 250 грам сметани – 10,3 гривень.