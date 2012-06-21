Формулу ціни на газ всередині країни, яка враховувала б поточну економічну ситуацію і глибокий соціальний аспект, опрацьовує вітчизняний уряд.
«Цього опалювального сезону ціни не підвищувалися. Я дотримав свого слова. Але на майбутні періоди маємо знайти формулу, яка запобігатиме необ’єктивним цінам всередині країни. Наголошую, що треба дивитися на соціальний аспект, соціальний чинник, який може вплинути на погіршення якості життя громадян, — висловив свою позицію в ефірі одного з телевізійних каналів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Ідеться про справедливу формулу всередині країни й соціальний захист людей».
Підстав для оптимізму додає обраний урядом напрям збільшення власного видобутку газу. Таке прискорення дасть змогу позбутися в перспективі необхідності імпортувати паливо і відкриє шлях до встановлення ціни всередині країни без прив’язки до імпортних паритетів. Як орієнтир визначено 2020 рік, коли обсяг імпорту має бути зведено до мінімальних значень. А обсяг власного видобутку, навпаки, має досягти достатнього для забезпечення потреб українських споживачів рівня.
Окреслив Прем’єр-міністр і питання дотримання вимог пожежної безпеки. Воно стосується не лише запровадженої урядом перевірки громадських закладів щодо дотримання норм протипожежної безпеки, а й проведення інших кампаній, зокрема з перевірки продовольчої безпеки.
«Це дуже серйозне питання. І звучить ніби щось глобальне, але насправді ми стикаємося з цим щодня. Будемо наводити порядок. Я не за те, щоб когось штрафувати, а за те, щоб усі почали виконувати свою роботу», — наголосив Володимир Гройсман. І нагадав, що перевірки на пожежну безпеку спричинені численними трагедіями, які вже призвели до втрат людських життів, зокрема дітей. Запобігти таким випадкам і забезпечити спокій людей — першочергове завдання держави.
«Я хочу попросити вибачення за незручності, але краще пройти перевірку і навчання. Хай би ці знання ніколи не знадобилися. Але в разі небезпеки всі мають розуміти, як поводитися. І я б нікому не радив гратися в нинішній ситуації чи гнатися за зайвою гривнею шляхом блокування аварійних виходів приміром. Ми прагнемо уберегти людей від небезпеки. Усі мають бути зацікавлені пройти перевірки», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів слова Володимира Гройсмана.
Ініціював проведення масштабних перевірок громадських закладів — від садочків до великих розважальних центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки — Прем’єр-міністр ще наприкінці березня. За перші дні кампанії перевірено десятки закладів у всіх областях України. Про попередні підсумки перевірок та найрезонансніші випадки громадян регулярно повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»