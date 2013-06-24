Згідно з експертизою, вартість будівництва миколаївського водогону становитиме 6,2 мільярда гривень. Це економія коштів державного бюджету, адже за попереднім техніко-економічним об∂рунтуванням очікувана вартість становила 8,7 млрд грн.

«У серпні понад пів мільйона жителів Миколаєва вперше з 2022 року знов отримають доступ до води. Зекономлені кошти проситимемо уряд використати на реалізацію інших інфраструктурних проєктів у галузі водопостачання в тих регіонах, де ситуація залишається критичною», — розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Здешевити проєкт вдалося шляхом глибинного аналізу: у процесі було виявлено певні недоліки, опрацьовано та виправлено. У проєкт додали важливі елементи, яких бракувало. Так вдалося забезпечити комплексний підхід.

«Ми додали у проєкт нову станцію забору води, захисні споруди та укриття для працівників. Передбачили подачу додаткових 50 тисяч метрів кубічних води на добу для фермерів на потреби системи зрошення. Внесли частотні перетворювачі, резервні генератори на кожну насосну станцію, систему оптоволокна, резервні лінії енергоживлення тощо. І передбачивши все це, виходимо на зниження вартості. А зекономлені кошти можна розподілити на інші об’єкти», — зазначає голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин. Серед пріоритетів агентства — будівництво водогонів. Першочергово важливо забезпечити водою ті громади, в яких ситуація критична через руйнації внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Саме на такі об’єкти можна буде спрямувати кошти, зекономлені на проєкті водогону в Миколаєві. Це Томаківська та Мирівська громади на Дніпропетровщині, Болградський та Суворівський водопроводи на Одещині, реконструкція водозабірного майданчика та мереж у Лубнах на Полтавщині. Це дасть змогу забезпечити водопостачанням ще майже 100 тисяч людей, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.