Міністерство енергетики та уряд неодноразово наголошували, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електричної енергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною. Тому профільне відомство спростовує поширювану у засобах масової інформації недостовірну інформацію, мовляв, про підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня цього року.

Тарифи на електроенергію, що відпускають населенню, встановлені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220. Тож ціна на електричну енергію становить (з ПДВ): до 100 кВт/год — 90 коп. за кВт/год, понад 100 кВт/год — 168 коп. за кВт/год.

Збереження фіксованого пільгового тарифу на електроенергію для населення в умовах нової моделі ринку електричної енергії здійснюється в межах механізму ПСО, запровадженого постановою Кабінету Міністрів від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (із змінами).