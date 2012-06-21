Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»
ГК «Нафтогаз України» опублікувала на своєму сайті вересневі ціни на газ.
Згідно з інформацією, вереснева ціна на природний газ в рамках тарифу «Місячний» становить 4,7 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
В рамках тарифу «Річний» ціна газу з 1 по 15 у вересня залишиться на рівні 4,73 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). З 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб.м.
Зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону. Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу.
Варто зазначити, що до 15 вересня включно ціна на тариф «Річний» залишається на рівні серпневої, оскільки попит на підключення тарифу зростає як у наявних клієнтів, так і у тих споживачів, хто все ще знаходиться в процесі переходу до ГК «Нафтогаз України».
Тариф «Річний» допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон). Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.
Перед переходом на тариф «Річний» для клієнта буде розрахований рекомендований річний об’єм споживання газу –– або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел та/або газова плита, бойлер).
Підключення до тарифу відбувається з 1 числа місяця, наступного за місяцем подачі заявки про підключення.
Якщо клієнт використає розрахунковий об’єм газу швидше, ніж за 12 місяців, він оплачуватиме додатковий об’єм споживання за розцінками по тарифу «Річний». Якщо клієнт не використає розрахунковий об’єм газу за 12 місяців, гроші за невикористаний газ будуть повернуті на його абонентський рахунок.
Після закінчення дії тарифу «Річний», клієнт автоматично повертається на тариф «Місячний».
Підключити тариф «Річний» можна в особистому кабінеті my.gas.ua.
Важливо, що платіжки за спожитий газ в рамках річного тарифу будуть формуватися онлайн –– в особистому кабінеті my.gas.ua чи через чат-бот GASUA. Сплачувати щомісячну за умовами річного тарифу необхідно до 15 числа місяця споживання.
Також клієнт має можливість змінити тариф «Річний» на тариф «Місячний» один раз на 12 місяців.
Нагадаємо, що у відповідності до Правил постачання природного газу, газопостачальні компанії мають публікувати ціну на газ для побутових клієнтів за 5 днів до початку місяця постачання.