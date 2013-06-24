2025 року Міністерство фінансів залучило зовнішнє фінансування обсягом 52,4 млрд доларів США. Міжнародна підтримка дала змогу в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. Усі внутрішні фінансові ресурси було спрямовано на сектор безпеки і оборони.

Донори:

37,9 млрд доларів США — ERA Loans (умовні боргові зобов’язання);

12,1 млрд доларів США — ЄС, Ukraine Facility (11,5 млрд доларів — кредити, 668 млн доларів — гранти);

912 млн доларів США — МВФ (кредити);

733 млн доларів США — Світовий банк (кредити);

453 млн доларів США — Японія (кредити);

232 млн доларів США — БРРЄ (кредити).

«Це значний обсяг міжнародної фінансової підтримки, який став підсумком плідної роботи команди Президента України, Прем’єр-міністра, уряду, Міністерства фінансів та наших партнерів. Ці кошти дали змогу повністю забезпечити ключові соціально-гуманітарні видатки: пенсійні виплати, заробітні плати працівників, зокрема в освіті та охороні здоров’я, соціальний захист населення та гуманітарні програми. Щиро дякую всім партнерам за ефективну співпрацю, що сприяла збереженню фінансової стабільності держави. Наступного року виклики зберігаються», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Мінфін.