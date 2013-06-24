Міністри внутрішніх справ Ігор Клименко та охорони здоров’я Віктор Ляшко разом з головою ОВА Олегом Григоровим провели в Сумах нараду з керівниками громад. У фокусі — безпека місцевого населення, евакуація із прифронтових громад, особливо родин з дітьми, та організація надання послуг в умовах затяжних тривог.

«Понад 12 тисяч російських ударів за п’ять місяців. Це реальність, у якій живе регіон. І в цій реальності надважлива злагоджена робота екстрених служб. Поліція, рятувальники, медичні служби — люди мають отримувати допомогу швидко та без будь-яких бюрократичних затримок», — повідомив міністр внутрішніх справ.

Ігор Клименко провів нараду із гвардійцями, прикордонниками, поліцейськими та рятувальниками. Обговорили оперативну ситуацію в регіоні, наслідки знищення ворожих засобів ураження, інші питання.

«Подякував усьому особовому складу. Частину відзначили державними та відомчими нагородами. Дякую за службу! Важливо, що ви у громадах з населенням. Це не лише про присутність екстрених служб. Це про довіру», — наголосив Ігор Клименко, повідомляє МВС.