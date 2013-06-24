На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну. Зокрема, оголошено про початок конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці «Добра» у Кіровоградській області. Ця ділянка містить значні запаси літію — мінералу, який має стратегічне значення для розвитку сучасної енергетики та технологій.

«Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, а й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення, протягом двох місяців буде опубліковано оголошення про конкурс. Прийом заяв триватиме три місяці, після чого відбудеться визначення переможця.

«Ми активно працюємо над тим, щоб Україна перетворила свої ресурси на базу для сучасної промисловості. Цей конкурс є частиною ширшої стратегії зі створення повноцінних кластерів навколо родовищ критичних мінералів. Для нас важливий не просто видобуток сировини, а системне створення продуктів з високою доданою вартістю — від технологій переробки до виробництва готової продукції», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Конкурс на укладення угоди про розподіл продукції щодо ділянки «Добра» відкрито для українських та іноземних компаній, об’єднань юридичних осіб і приватних учасників, які мають достатній фінансовий, технічний ресурс та досвід у видобутку й збагаченні корисних копалин.

До участі не допускаються резиденти та компанії з держав-агресорів і юрисдикцій під санкціями, а також ті, хто порушує чинні обов’язки надрокористувача, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.