У популярному месенджері WhatsApp є безліч функцій і налаштувань, але більшість користувачів не знає про всі можливості програми. Експерти назвали найцікавіші фішки WhatsApp, про які відомо не всім.

У налаштуваннях WhatsApp можна зробитися невидимкою – інші люди не зможуть бачити, коли ви буваєте онлайн. Для того, щоб включити режим невидимки, потрібно перейти в налаштування, вибрати «Акаунт» -> «Налаштування», а потім змінити параметр «Час відвідування». У підсумку можна налаштувати месенджер так, щоб ніхто не бачив, що ви в мережі.

Інша фішка WhatsApp, про яку знають не всі – оригінальні звуки для різних контактів. Вибравши тому чи іншому контакту унікальний звук, ви зможете легко дізнаватися, хто конкретно вам пише. Для цього потрібно включити «Індивідуальні повідомлення» у властивостях контакту.

Можна відключити звукові повідомлення для певного контакту. Утримуйте палець на контакті в списку чатів, а потім виберіть іконку у вигляді перекресленого динаміка, яка з'явиться в правому верхньому куті. Програма запропонує вам встановити час, протягом якого ви не будете чути повідомлення від контакту.

WhatsApp дозволяє робити розсилання без створення групи. Просто натисніть три вертикальних крапочки в правому верхньому куті інтерфейсу і виберіть пункт «Нова розсилка». Це дуже зручно, якщо вам потрібно відправити одне і те ж повідомлення кільком контактам.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»