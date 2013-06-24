Бронювання 100% працівників для критично важливих підприємств на прифронтових територіях запрацювало на порталі «Дія». Це рішення дає змогу підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Створюється гнучкий механізм, який реагує на виклики війни та гарантує підприємствам змогу зберігати діяльність навіть під час активних бойових дій.

«Запровадження механізму 100% бронювання для прифронтових підприємств — це важливий крок для економіки та оборони. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки, адже він працює у надзвичайно складних умовах. Це рішення дасть змогу зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні сили необхідними ресурсами», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, раніше була чинною норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Для прифронтових територій цей обсяг збільшено вдвічі — до 100%, повідомляє Мінекономіки.