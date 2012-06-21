Шотландські вчені виявили більше 500 генів, які відповідають за розвиток інтелекту, провівши наймасштабніше дослідження в цій галузі науки, повідомляє The Herald.
У ході дослідження вчені порівняли ДНК 240 тисяч людей зі всього світу і виявили 538 генів, пов'язаних з інтелектом, що в 10 разів більше, ніж дослідникам вдавалося знайти під час попередніх досліджень. Вчені також змогли виявити 187 регіонів в геномі, пов'язаних з навичками мислення.
«Інтелект – це спадкова риса з близькими і сімейними оцінками наслідування, що вказують, що приблизно 50-80% відмінностей в інтелекті можна пояснити генетичними факторами», – заявив один з дослідників Девід Хілл.
Крім того, дослідники встановили, що наявність «генів інтелекту» зменшує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, депресії, шизофренії і ожиріння.