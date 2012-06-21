У Гарвардському університеті США стартує проект з клонування мамонтів. Вчені мають намір клонувати цих вимерлих тварин, використовуючи ДНК з туші мамонта, який жив 42 тисячі років тому і досить добре зберігся в умовах вічної мерзлоти в Сибіру. За допомогою цього генетичного матеріалу будуть модифіковані клітини звичайного азіатського слона. По суті це буде гібрид слона і мамонта.
У разі успіху експерименту клонованих мамонтів передбачається поселити в заповіднику площею 20 тисяч гектарів, який буде створений на півночі Росії –– в так званому «Парку Льодовикового періоду». Фахівці стверджують, що це буде зроблено не в розважальних цілях, а для того, щоб відновити клімат Арктики і місцеву екосистему.
Передбачаються, що травоїдні мамонти зможуть стимулювати зростання рослинності. «Холодостійких слони зможуть втоптувати зберігає тепло сніг і підтримувати тим самим дерева взимку, а також створювати влітку сприятливі умови для росту трави, добре відбиває тепло. Вони також зможуть допомогти посилити можливості фотосинтезу у рослин », –стверджує професор Джордж Черч.