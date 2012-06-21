У Китаї співробітники інституту захисту культурних реліквій в рамках трирічного проєкту по шматочках відновили унікальну і розкішну колісницю, яка була виявлена в стародавній гробниці.
Як повідомляє Archaeology News Network з посиланням на дані Інституту археології провінції Шеньсі, йдеться про бронзову колісницю, датовану періодом правління династії Західна Чжоу (1046-771 роки до нашої ери).
Вона була виявлена археологами ще в 2014 році при проведенні розкопок на ділянці Чжоуюань на північному заході Шеньсі. Коли її розкопали, вона була роздроблена на тисячі фрагментів. Поруч з нею були виявлені рештки чотирьох коней.
Це означає, що поховання належало багатій і впливовій людині. Колісницю було вирішено відновити. Унікальний проєкт розрахований на три роки. Зараз він підійшов до кінця.
Зібравши артефакт по шматочках, вчені зуміли визначити точні розміри. Довжина колісниці становила 3,13 метра, ширина – 2,7 метра, а висота – 1,5 метра. Звичайно ж, вона не була відлита з бронзи.
Це була дерев'яна колісниця, покрита зверху приблизно 400 бронзовими деталями. Причому більшість з них до того ж були інкрустовані бірюзою. Обода коліс також були виготовлені із бронзи.
Аналіз показав, що слідів тертя на колесах практично немає. Немає таких слідів і в самому візку. Це вказує на те, що колісниця використовувалася за призначенням дуже рідко або зовсім не використовувалася. Можливо, це було спеціальний церемоніальний транспортний засіб, за допомогою якого важливий сановник міг би пересуватися у потойбічному світі.
Особу власника гробниці і колісниці поки встановити не вдалося. Однак відомо, що в місті Чжоуюань, де був знайдений цей артефакт, проживав принц Данфі, один з перших представників правлячої еліти сім'ї Чжоу. Це місто відоме ще й як колиска династії Західна Чжоу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»