Біосфера Землі має всі відомі інгредієнти, необхідні для утворення і підтримання життя (якою ми її знаємо). Але недавнє відкриття біогенного фосфіну у хмарах Венери нагадує нам, що принаймні деякі з цих інгредієнтів існують і в інших куточках Сонячної системи. Є принаймні чотири перспективних космічних тіла, де ретельний пошук позаземного життя може в підсумку принести результат.

Марс



Червона планета є одинією з найбільш схожих на Землю світів Сонячної системи. День на Марсі триває 24,5 години, полярні крижані шапки розростаються і стискаються в залежності від пори року, а значна маса поверхонь планети колись була похована під водою.

Виявлення озера під південною полярною крижаною шапкою Марса і метану в марсіанській атмосфері (яка змінюється в залежності від сезону і навіть часу доби) робить Марс дуже цікавим кандидатом для пошуку життя.

Метан може бути проведений біологічними процесами, проте справжнє джерело цього газу на Марсі поки не відоме. Вчені впевнені, що колись на планеті було набагато більш сприятливе середовище, однак сьогодні Марс має дуже тонку суху атмосферу, вона майже повністю складається з вуглекислого газу.

Марсіанська атмосфера забезпечує дуже слабкий захист від сонячного і космічного випромінювання. Однак не виключено, що Марсу вдалося зберегти деякі запаси рідкої води під поверхнею, і в цьому випадку життя на планеті все ще може існувати.

Європа



Цей супутник Юпітера був відкритий Галілео Галілеєм у 1610 році разом із трьома іншими більшими місяцями. Європа трохи менше нашого Місяця і робить оборот навколо газового гіганта на відстані 670 000 км кожні 84 години.

Європа постійно стискається і розтягується гравітаційними полями Юпітера та іншими галілеєвими супутниками. Цей процес відомий як приливне згинання. Вважається, що цей супутник є геологічно активним світом, як і Земля, тому що сильні приливні вигини нагрівають внутрішню його частину.

Зовнішні шари Європи (товщиною приблизно 100 км) складаються з води – здебільшого у вигляді крижаної кори товщиною 10-30 км, а частиною, як вважають, – у вигляді підповерхневого рідкого океану. Нижче лежать гірські породи, а в центрі, імовірно, знаходиться невелике металеве ядро.

До доказів існування підповерхневого океану можна віднести гейзери, що прориваються через тріщини в льоду, слабке магнітне поле і хаотичний рельєф на поверхні, який міг бути деформований океанськими течіями, що циркулюють під ним. Цей крижаний щит ізолює підземний океан від екстремального холоду і космічного вакууму, а також від радіаційних поясів Юпітера.

На дні цього океанічного світу вчені можуть знайти гідротермальні джерела і вулкани. На Землі такі об'єкти часто підтримують дуже багаті і різноманітні екосистеми.

Енцелад

Як і Європа, Енцелад – це вкритий льодом супутник з поверхневим океаном рідкої води. Енцелад обертається навколо Сатурна і вперше привернув увагу вчених як потенційно населений світ після несподіваного відкриття величезних гейзерів біля південного полюса.

Ці струмені води виходять з великих тріщин на поверхні і, з огляду на слабке гравітаційне поле Енцелада, розбризкуються в космос. Це явне свідчення наявності підземного сховища рідкої води.

У цих гейзерах була виявлена не тільки вода, але і безліч органічних молекул і, що особливо важливо, крихітні крупинки твердих силікатних частинок, які можуть бути присутніми тільки в тому випадку, якщо підповерхнева вода океану знаходиться в фізичному контакті з скелястим дном при температурі не менше 90 ˚C.

Це дуже переконливий доказ існування гідротермальних жерл на дні океану, що забезпечують хімічний склад, необхідний для утворення життя, і локалізовані джерела енергії.

Титан

Титан – найбільший супутник Сатурна і єдиний супутник у Сонячній системі з щільною атмосферою. Дослідження, проведені зондом «Гюйгенс», показали, що в атмосфері Титана періодично виникають дощі рідкого метану та інших органічних речовин.

Атмосфера Титана складається в основному з азоту, важливого хімічного елемента, який використовується для побудови білків у всіх відомих формах життя. Радіолокаційні спостереження виявили наявність річок і озер рідкого метану і етану і, можливо, присутність кріовулканів – вулканоподібних утворень, що вивергають рідку воду, а не лаву. Це говорить про те, що Титан, як Європа і Енцелад, має запас рідкої води під поверхнею.

На такій величезній відстані від Сонця температура поверхні Титана складає –180 ˚C – це занадто холодно для рідкої води. Однак достаток хімічних речовин, доступних на Титані, породило припущення про те, що там можуть існувати форми життя з фундаментально відмінним хімічним складом від земних організмів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»