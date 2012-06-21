Цей тиждень – найкращий час для спостереження за крижаним гігантом Нептуном і одного з найбільших астероїдів – Фортуни, які досягнуть точки протистояння 11 вересня 2020 року. «Урядовий кур’єр» дізнався, як і коли спостерігати за блакитною планету і астероїдом, коли вони будуть у максимальній яскравості!
Нептун у протистоянні з Сонцем
11 вересня 2020 року о 23:10 за київським часом (20:10 GMT) Нептун, восьма і найвіддаленіша від Сонця планета, досягне протистояння. У цей момент Нептун, Земля і Сонце вишикуються в одну лінію, а Земля буде перебувати між світилом і крижаним гігантом. У положенні протистояння крижаній гігант буде звернений до Землі своєю повністю освітленою півкулею. Цією особливою вночі Нептун сяятиме за видимою зоряною величиною 7.8 високо в небі в сузір'ї Водолія.
Приблизно у цей же час Нептун пройде найближчу до Землі точку на своїй орбіті – перигей. Тому його видимий розмір і яскравість будуть максимальними у цьому році. Однак навіть коли Нептун перебуватиме так близько до Землі, вам знадобиться бінокль або телескоп, щоб його побачити. Шукайте планету в східній частині неба після заходу сонця. Вранці Нептун можна буде спостерігати на заході до сходу сонця.
Поруч з крижаним гігантом можна помітити зірку четвертої зоряної величини Фі (φ) Водолія. Ця червона зірка спектрального класу М досить тьмяна, проте вона у 30 разів яскравіша за Нептун. Світло спадаючого Місяця не завадить вам спостерігати Фі Водолія неозброєним оком у цю ніч.
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Астероїд 19 Фортуна у протистоянні
Астероїд 19 Фортуна також пройде точки протистояння і перигею 11 вересня 2020 року. Об'єкт досягне опозиції в 14:58 за київським часом (11:58 GMT), перебуваючи в сузір'ї Риб. Незважаючи на те, що астероїд буде сяяти з максимальним блиском в 9.4, вам знадобиться бінокль або невеликий телескоп щоб помітити його в небі.
Фортуна є одним з найбільших об'єктів пояса астероїдів, який розташовується між Марсом і Юпітером. Фортуну відкрив англійський астроном Джон Рассел Хайнд 22 серпня 1852 року і назвав астероїд на честь давньоримської богині удачі. Діаметр цього космічного об'єкта сферичної форми становить 225 кілометрів. За своїм складом Фортуна нагадує карликову планету Цереру: її поверхня піддається впливу суворих умов космосу і включає в себе найпростіші органічні сполуки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»