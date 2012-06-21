Американські дослідники назвали частину тіла, яка чинить опір коронавирусу, не пропускаючи його в організм. Як повідомляє журнал Cell Reports, «невразливою» для SARS-CoV-2 виявилася рогівка ока.



Співробітники Університету Вашингтона в Сент-Луїсі проводили досліди з людською рогівкою, отриманої від 25 донорів, а також з рогівкою мишей. Клітини рогівки піддавалися впливу різних патогенів – зокрема, вірусу HSV-1 (простий герпес), вірусу Зіка і SARS-CoV-2. З'ясувалося, що віруси герпесу і Зіка можуть відтворюватися в рогівці, а новий коронавірус – ні.



Автори дослідження поки не можуть пояснити, чому вірус SARS-CoV-2 не може розмножуватися в рогівці, на відміну від інших патогенів. «Ми не говоримо, що медпрацівникам, які мають справу з пацієнтами з COVID-19, слід відмовитися від захисних окулярів. Ні, говорити про це поки рано. Але ми закликаємо до більш детального дослідження виявленої нами особливості», – кажуть автори роботи.



За словами провідного автора дослідження доктора Джонатана Майнера, поки залишається невідомим, чим обумовлена несприйнятливість рогової оболонки саме до SARS-CoV-2. Ймовірно, такий захист забезпечують інтерферони III типу, які виділяються в епітелії рогівки.

«Усі протестовані нами рогівки були стійкі до коронавірусу. Однак, ми не виключаємо, що у деяких людей цей захисний механізм може бути відсутнім. А тому закликаємо не відмовлятися від засобів індивідуального захисту, зокрема, спеціальних окулярів, які використовують співробітники медустанов, що працюють з пацієнтами з COVID-19. Тим більше, що очі як і раніше вважаються одним із шляхів проникнення вірусу в організм людини», – кажуть медики.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»