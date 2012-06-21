Найдавніше викопне перо було знайдене у 1862 році на півдні Німеччини. Вчені вже давно пов'язують знахідку з пізньоюрським динозавром археоптериксом, проте у 2019 році група дослідників заявила, що скам'янілість належить не археоптериксу, а іншому абсолютно невідомому виду динозаврів.

Нове дослідження групи вчених під керівництвом Райана Карні з Університету Південної Флориди (USF) визначило, що знайдене перо все ж має форму первинних пір'їн археоптерикса. Більше того, воно було виявлене на тому ж місці, що й інші важливі знахідки: чотири скелети цього динозавра.

«Альтернативна таксономічна гіпотеза дослідження 2019 року – це гіпотетичний неописаний динозавр. Така позиція дозволяє уникнути тягаря доказів і не може бути спростована », – пишуть дослідники.

Дослідники виявили, що на верхній поверхні крила археоптерикса є плавці, які ідентичні досліджуваному перу за розміром і формою. Використовуючи спеціалізований електронний мікроскоп, вчені визначили, що перо знаходилося на лівому крилі археоптерикса. Вони також виявили меланосоми – мікроскопічні пігментні структури, які вказали на те, що колись перо було повністю чорним.

Примірник археоптерикса, що показує спинну поверхню правого крила, накладену на обриси скам'янілого пера

«Останні 159 років ведуться суперечки про те, чи належить це перо тій же істоті, що і скелети археоптерикса, а також про те, звідки воно взялося, і про його первісний колір. Завдяки науковій детективній роботі, в якій нові методи поєднуються зі старими скам'янілостями і науковими джерелами, ми нарешті змогли розгадати ці багатовікові таємниці», – каже Райан Карні.

Ізольована природа цього пера означає, що ми ніколи не зможемо точно дізнатися, кому воно належало, але дослідники з USF переконані, що археоптерикс – його найбільш ймовірний господар.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра» 