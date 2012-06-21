Найдавніше викопне перо було знайдене у 1862 році на півдні Німеччини. Вчені вже давно пов'язують знахідку з пізньоюрським динозавром археоптериксом, проте у 2019 році група дослідників заявила, що скам'янілість належить не археоптериксу, а іншому абсолютно невідомому виду динозаврів.

Нове дослідження групи вчених під керівництвом Райана Карні з Університету Південної Флориди (USF) визначило, що знайдене перо все ж має форму первинних пір'їн археоптерикса. Більше того, воно було виявлене на тому ж місці, що й інші важливі знахідки: чотири скелети цього динозавра.

«Альтернативна таксономічна гіпотеза дослідження 2019 року – це гіпотетичний неописаний динозавр. Така позиція дозволяє уникнути тягаря доказів і не може бути спростована », – пишуть дослідники.

Дослідники виявили, що на верхній поверхні крила археоптерикса є плавці, які ідентичні досліджуваному перу за розміром і формою. Використовуючи спеціалізований електронний мікроскоп, вчені визначили, що перо знаходилося на лівому крилі археоптерикса. Вони також виявили меланосоми – мікроскопічні пігментні структури, які вказали на те, що колись перо було повністю чорним.

«Останні 159 років ведуться суперечки про те, чи належить це перо тій же істоті, що і скелети археоптерикса, а також про те, звідки воно взялося, і про його первісний колір. Завдяки науковій детективній роботі, в якій нові методи поєднуються зі старими скам'янілостями і науковими джерелами, ми нарешті змогли розгадати ці багатовікові таємниці», – каже Райан Карні.

Ізольована природа цього пера означає, що ми ніколи не зможемо точно дізнатися, кому воно належало, але дослідники з USF переконані, що археоптерикс – його найбільш ймовірний господар.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»