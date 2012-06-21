Втрата нюху або його погіршення в немолодому віці може бути однією з ознак швидкої смерті людини. Про це повідомляється на сайті Стокгольмського університету з посиланням на відповідне дослідження.
Проект дослідження старіння Betula проводився протягом 25 років. Загалом у ньому взяли участь 1774 людини від 40 до 90 років. У рамках проекту було розроблено спеціальний тест. Добровольці повинні були розрізнити 13 різних запахів. Після проходження тестування вони продовжували перебувати під наглядом ще 10 років.
За словами Інгрід Екстрем, аспіранта кафедри психології, де проводилося дослідження, результати подальшого спостереження показали, що чим менше запахів під час тесту розпізнавала людина, тим ймовірнішою була її швидка смерть.
Вчені пов'язують такий результат з тим, що для підтримки нюху потрібно багато нових нервових клітин. Деякі хвороби можуть згубно вплинути на цей процес.
«Можливо, нюх, як «барометр», відображає загальний стан здоров'я», – зазначила Екстрем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»