Понад 100 вчених з наукових центрів з усього світу підрахували кількість видів судинних рослин, що ростуть на острові Нова Гвінея. Судинні рослини – це всі рослини, крім мохів та водоростей, і їх на Новій Гвінеї виявилося 13 634 видів, більша частина яких припадає на дерева.
Щоб підрахувати ці тринадцять з лишком тисяч, автори роботи перебрали майже 705 000 зразків рослин. У статті в Nature йдеться, що дві третини новогвінейських видів – ендеміки, тобто ніде, крім Нової Гвінеї, не ростуть. У тропіках флора взагалі надзвичайно різноманітна, але Нова Гвінея виявилася чемпіоном серед інших тропічних островів: рослин тут на 19% більше, ніж на Мадагаскарі, і на 22% більше, ніж на Борнео – це ще два острови з видатним рослинним біорізноманіттям.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»