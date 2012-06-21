Група вчених провела аналіз рис характеру, а також зовнішні дані геніальних людей і все це впорядкувала в список, в якому знаходилися незвичайні і дивні ознаки. Завдяки цьому можна без проблем розпізнати, що перед вами – справжній геній.



1. Зовнішність. Вчені з університетів Прінстона і Броуна виділили три найпоширеніші зовнішні ознаки, що характеризують наявність високого інтелекту у людини. Високий ріст людини в багатьох випадках вказує на наявність у неї високого IQ, а також велика довжина ніг. Люди з добре розвиненою лівою рукою (шульги) теж мають високі розумові та аналітичні здібності. Варто додати, що немовлята які мають не патологічно великий розмір голови, мають підвищені розумові здібності.



2. Тривожність і неспокійно. Як вважають вчені з Канади, ознаки тривожності не завжди характеризують будь-які психічні захворювання, навпаки така поведінка часто властива людям, які мають підвищений інтелект.



3. Шкідливі звички. Більшість розумних людей по всьому світу мають схильність до вживання алкоголю в різних кількостях. Вчені протягом декількох років проводили спостереження і з'ясували, що високоінтелектуальні діти, стаючи дорослими, і жінки, що отримали вищу освіту – мають високу схильнсть потрапити в групу алкоголіків.



4. Час для роботи. Як говорять учені, спосіб життя людини зазнав чималих змін у процесі еволюції і з'явилася частина людей, яка має здатність працювати в повну силу в нічний час доби. Саме генії розмірковують у невимушеній обстановці на сон грядущий.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»