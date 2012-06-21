Палеонтологи піддали повторному дослідженню рештки мозазавра, виявлені в 1975 році на заході Колорадо (США), і встановили, що вони відносяться не до роду Prognathodon, як визначили вчені спочатку, а до нового для науки роду, який отримав назву Gnathomortis. Назва, утворене від латинських і грецьких слів, що означає «Паща смерті».

Йдеться про рештки динозавра, які виявили в сланцях Манкос і спочатку були віднесені до роду Prognathodon. Величезний морський ящір був представником мозазаврів, що плавали в океанах древньої Землі 92-66 мільйонів років тому.

Вчений Джошуа Лайвлі зі Школи наук про Землю Джексона при Техаському університету в Остіні вирішив порівняти раніше виявлені рештки мозазавра з новими зразками, і прийшов до висновку, що Prognathodon stadtmani не відноситься до роду, в який був включений. Лайвлі відніс стародавнього ящура до нового роду – Gnathomortis. Вид, відповідно, отримав назву Gnathomortis stadtmani.

«Чому «Пащу смерті»? Тому що щелепи цього неймовірного морського монстра досягали майже півтора метра в довжину. На кістках Gnathomortis stadtmani збереглися особливості, які вказують на дуже розвинені щелепні м'язи, які були у цієї доісторичної істоти. Тобто, можна не сумніватися в тому, що у нього була колосальна сила укусу», – зазначає Лайвлі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»