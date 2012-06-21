Причиною похолодання в пізньому дріасі були масштабні вулканічні виверження, а не падіння фрагментів комети, як передбачалося раніше. До такого висновку за підсумками нового дослідження прийшли американські вчені, що опублікували статтю у виданні Science Advances.
Останнє заледеніння Землі сталося приблизно 13 тисяч років тому – нашу планету скували льодовики, які з'явилися завдяки температурі, що різко знизилася. Геологи називають цей період пізнім дріасом – саме в ньому вимерли багато представників мегафауни, наприклад, мастодонти або шаблезубі кішки.
Колись вважалося, що причиною дріасового похолодання стало призупинення «конвеєра океанських течій», але на початку цього століття вчені припустили, що клімат змінився 13 тисяч років тому через падіння астероїда, який міг бути фрагментом комети. Астероїдне пояснення похолодання підтверджується метеоритними породами приблизно того ж віку, які виявляються в різних регіонах планети. Але вчені досі не знайшли великий кратер, який повинен був залишитися після падіння небесного тіла, тому багато хто сумнівається у цій гіпотезі.
Тим більше, що тепер з'явилося нове пояснення дріасового похолодання. Вчені з університету Х'юстона, групу яких очолив професор Алан Брендон, вивчили стародавні осадові породи, що збереглися в печері Холла на півдні Техасу, і звернули увагу на шари, що утворилися 9 - 15 тисяч років тому. Ізотопний аналіз цих шарів показав присутність речовин, які могли утворитися в результаті масштабних вулканічних вивержень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»