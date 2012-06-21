Сотні слонів, які загадково загинули у знаменитій дельті Окаванго у Ботсвані, ймовірно, померли від природних токсинів, повідомили в департаменті дикої природи цієї країни.

Ця південноафриканська країна має найбільшу популяцію слонів у світі, за оцінками, майже 130 000 голів. Понад 300 слонів було знайдено мертвими.

Наразі представники влади виключають сибірську виразку, а також браконьєрство, оскільки бивні було знайдено недоторканими.

Попередні тести, проведені в різних країнах, поки не є повністю переконливими, тому нині проводяться додаткові дослідження, повідомляє AFP.

Але, грунтуючись на деяких попередніх результатах, вчені вважають, що причиною масового вимирання слонів є токсини природного походження.

«На сьогоднішній день ми точно не знаємо, що є причиною масової загибелі слонів», – йдеться в повідомленні.

Вчені пояснюють, що деякі бактерії можуть природно виробляти отруту, особливо в стоячій воді.

Уряд країни встановив, що загинув 281 слон, хоча, за словами незалежних захисників природи, їх понад 350.

Перші випадки смерті були помічені благодійною організацією з охорони дикої природи «Слони без кордонів» (EWB). У звіті організації йдеться про 356 загиблих слонів. Фахівці EWB стверджують, що слони гинули в цьому районі з березня місяця, і смертність обмежувалося віком або статтю.

За словами EWB, деякі живі слони виглядали слабкими, млявими і виснаженими, у деяких були ознаки дезорієнтації, труднощі при ходьбі або кульгавості

Дослідження проводяться в спеціалізованих лабораторіях в Південній Африці, Канаді, Зімбабве і США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»