Міжнародна команда вчених, більше року досліджувала шотландське озеро Лох-Несс, щоб підтвердити або спростувати існування легендарного чудовиська Нессі. Вчені повідомлять про результати своєї роботи на початку вересня, пише газета Otago Daily Times.
Експедиція, яку очолював Ніл Джемеллі, професор новозеландського університету Отаго, приступила до роботи в червні 2018 року.
Вчені зібрали для аналізу 250 проб води з різних ділянок озера і на різній глибині. Раніше Джеммель пояснював, що всі істоти, що живуть в озері, неминуче залишають у воді фрагменти ДНК – у вигляді луски, частинок шкіри, пір'я або сечі. Всі зразки секвенували, утворилися 500 мільйонів послідовностей, які проходять порівняння з базою даних всіх відомих біологічних видів.
Як зазначає видання, раніше існувало кілька теорій, що пояснюють численні повідомлення про випадки спостереження Нессі. «Наше дослідження в принципі виключає більшість гіпотез, однак одна з них залишається правдоподібною», – заявив Джеммель.
Очікується, що підсумки дослідження будуть оголошені 5 вересня на прес-конференції вченого в лохнеському виставковому центрі на західному березі озера.
Перша письмова згадка про лохнеське чудовисько зустрічається в рукописі шотландського ченця в VI столітті. Уже в новітні часи Нессі – істота з масивним тулубом і довгою шиєю –стала одним з найбільш обговорюваних феноменів у світі. Незважаючи на численні свідчення очевидців, які нібито бачили чудовисько, його існування документально не підтверджується.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»