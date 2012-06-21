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Національне управління океанічних і атмосферних досліджень опублікувало відео з борта літака погодної розвідки, що знаходиться всередині ока урагану «Доріан».
Око урагана – ділянка прояснення, яка знаходиться в центрі тропічного циклону. Його типовий розмір має діаметр від 20 до 30 кілометрів, в окремих випадках – до 60 кілометрів. У цьому просторі повітря має вищу температуру і меншу вологість в порівнянні з навколишнім середовищем вітру і дощових хмар.
Стіна вітру і зливи служить ізолятором для дуже сухого і більш теплого повітря, що опускається в центр циклону з верхніх шарів. По периферії в оці урагану частина цього повітря змішується з повітрям з хмар і завдяки випаровуванню крапель охолоджується, тим самим утворюючи уздовж внутрішньої сторони хмар потужний каскад холодного повітря. В цей же час у хмарах повітря стрімко піднімається.
Поблизу осі обертання зменшується горизонтальна лінійна швидкість вітру, і для спостерігача здається, що при потраплянні в центр циклону, справляється враження призупинки урагану, за контрастом з навколишнім простором.
Ураган «Доріан», що сформувався в Атлантичному океані, вже досяг рідкісної п'ятої, найвищої категорії, максимальна швидкість вітру досягає близько 300 кілометрів на годину. Очікується, що він стане найпотужнішим ураганом за десятиліття.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»