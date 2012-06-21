Вчені з США продемонстрували, як могла б виглядати Земля, якщо б її вивчали б на інших планетах. Про це пише журнал Science.
Дослідники створили модель, яка показує, як нашу планету через телескопи побачили б астрономи на відстані в кілька світлових років.
Для створення моделі вчені Корнельського університету в Ітаці, штат Нью-Йорк, використовували майже 10 тисяч знімків Землі, зроблених NASA протягом 2016-2017 років за допомогою супутника Deep Space Climate Observatory на 10 окремо взятих довжинах хвиль.
За словами фахівців, це дослідження стане відправною точкою для вивчення поверхонь екзопланет в майбутньому. Модель допоможе астрономам оцінити, чи є на екзопланеті океани, хмари і льодовиковий покрив.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»