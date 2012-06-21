Згідно з дослідженням вчених, південна півкуля Землі в недалекому майбутньому може зіткнутися з тривалими і потужними засухами. За оцінками фахівців, річна кількість опадів може скоротитися на 30% в порівнянні з сьогоднішнім днем. Статтю про це опублікував Scientific Reports.

Починаючи з 2050 року і до кінця XXI століття, середня глобальна температура Землі може вирости на 3 градуси Цельсія, згідно кліматичної моделі вчених. Людству необхідно скоротити викиди вуглецю, щоб уникнути катастрофи, безпосередньо пов'язаної з погодою і кліматом планети. На тлі нагрівання планети субтропіки і тропіки Південної півкулі Землі будуть схильні до тривалим засух, які можуть буквально випалити значиму частину планети, пертворивши її на пустелю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»