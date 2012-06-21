Танення крижаних щитів і зміна клімату створюють загрозу щорічного затоплення узбережжя для мільйонів людей в усьому світі.
Незважаючи на пандемію коронавірусу, зміна клімату та глобальне потепління продовжують залишатися найбільшою загрозою для нашого світу. А тепер дослідники виявили, що крижані щити в Гренландії та Антарктиді тануть зі швидкістю «найгіршого сценарію», про це свідчать моделі зміни клімату.
Відповідно до пресрелізу Science Daily, танення крижаних щитів підвищило глобальний рівень моря на 1,8 см з 1990-х років. Група британських і данських дослідників припускає, що рівень моря буде продовжувати рости на 17 см і збільшуватиме загрозу щорічних прибережних повеней, якщо зміна клімату буде тривати такими ж темпами.
Дослідження було проведене вченими з Університету Лідса і Данського метеорологічного інституту. Згідно з висновками, подальше підвищення рівня моря може поставити 16 мільйонів чоловік під загрозу прибережного затоплення до кінця століття.
У порівнянні з даними, які вперше були отримані з супутника в 90-х роках, танення в Антарктиді підняло рівень моря на 7,2 мм, а танення в Гренландії – на 10,6 мм. І останнє дослідження полягає в тому, що Світовий океан піднімається на 4 мм щороку.
«Хоча ми очікували, що крижані щити втрачатимуть велику кількість льоду у відповідь на потепління океанів і атмосфери, швидкість їх танення збільшилася швидше, ніж ми могли собі уявити», – сказав доктор Том Слейтер, провідний автор дослідження з Університету Лідса. «Танення обганяє кліматичні моделі, якими ми керуємося, і ми ризикуємо опинитися непідготовленими до ризиків, пов'язаних з підвищенням рівня моря».
Тим часом, Рут Моттрам, інший співавтор і вчений з Данського метеорологічного інституту, заявляє, що крижані щити тануть не тільки в Антарктиді і Гренландії, а й у тисячах інших невеликих льодовиків.
«В останні роки тисячі дрібніших льодовиків почали танути або зникати зовсім, як ми бачили у випадку з льодовиком Ок в Ісландії, який був оголошений «мертвим» у 2014 році. Це означає, що танення льоду тепер відіграє головну роль у підвищенні рівня моря», – сказав Моттрам.
У дослідженні вчені порівнюються «останні результати супутникових зйомок у рамках порівняння балансу маси льодовикового покриву (IMBIE) з розрахунками за кліматичними моделями». Ці дані опубліковані в журналі Nature Climate Change.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»