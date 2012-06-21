Вчені з Нової Зеландії повторно вивчили ідею, запропоновану 60 років тому американським вченим П.В. Андерсоном, і отримали нові уявлення про будову квантового світу. Публікація про вирішення старої квантової загадки з'явилася на сайті Університету Отаго.



Поведінка електронів, які обертаються навколо атомних ядер, не зовсім коректно порівнювати з поведінкою, скажімо, планет на орбіті зірки. Так, між цими процесами є подібності, але потрібно розуміти, що електрони поводяться не тільки як частинки, але і як хвилі. Повністю в поведінці електронів поки що не розібралися навіть найкращі фахівці в галузі ядерної фізики, тому що в справі замішана ще й квантова механіка, яка взагалі змінює деякі звичні наукові уявлення.



60 років тому американський фізик Андерсон описав поведінку електронів в напівпровідникових матеріалах, і, зокрема, припустив, як хвилі можуть долати перешкоди. Сьогодні вчені повернулися до ідеї Андерсона і отримали нові дані, важливі для розуміння квантового світу.



Як відзначають співробітники Центру фотонних і квантових технологій Додд-Уолла, які приєдналися до дослідження вчених Університету Отаго, розгадка 60-річної загадки квантової фізики відкриває вражаючі перспективи в деяких напрямках. Наприклад – в отриманні «дизайнерських» матеріалів з широко налаштованими фізичними параметрами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»