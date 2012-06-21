Водні ссавці, як правило, більші, ніж їхні найближчі родичі, що живуть землі. Морські леви вдвічі більші за своїх земних «братів».
Щоб з’ясувати, чому це так, вчені досліджували розміри чотирьох різних еволюційних груп морських ссавців – приблизно 4000 живих і 3000 викопних – починаючи з часу, коли вони покинули своїх земних родичів. Після того, як вони вибрали водне життя, ці ссавці перетворилися на більші розміри протягом останніх 60 мільйонів років. З іншого боку, їхні земні родичі не збільшувалися у розмірах.
Вчені вважають, що це пов’язано з холодним середовищем води. Адже, щоб вижити в океані теплокровна тварина має мати великий розмір. Кількість тепла, яку може генерувати ваше тіло, залежить від того, скільки у вас є клітин, а у маленьких тварин клітин не вистачає, щоб вони могли згенерувати тепло, яке витратили у воді. Крім того, мале тіло має велику площу поверхні, де тепло можна втратити відносно загальної маси тіла. Це означає, що в холодному морі, краще бути більшим.