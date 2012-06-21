Швейцарські вчені вважають, що археоптерикс таки міг підніматися в повітря, але інакше, ніж це роблять сучасні птахи. Рептилія, ймовірно, могла перелітати лише на короткі відстані, як кури або фазани.
«Політ археоптерикса був рваним, нерівним і, швидше за все, потрібен був рептилії для порятунку від хижаків, полювання або спаровування», – стверджує один з авторів дослідження Крістіан Фот, еволюційний біолог.
Палеонтологи протягом десятиліть не могли вирішити, чи здатний був археоптерикс насправді літати, і якщо так, то як. Група швейцарських учених просвітила рентгеном скам'янілість археоптерикса і порівняла їх кісткову структуру з особливостями динозавра і сучасних птахів.
Виявилося, що кістки крила викопного ящура подібні до кісток птахів, вони такі ж порожні і легкі, чого не скажеш про наземних динозаврів. Однак плечовий суглоб виглядав інакше, ніж у сучасних пернатих, тому вчені вважають, що крила археоптерикса рухалися вперед-назад, а не вгору-вниз. Археоптерикси мешкали на островах, вкритих чагарниками, тому політ з перебіжками був для них ідеальним рішенням. Раніше палеонтологи припускали, що ящури вміли маневрувати в повітрі, як білки-летяги.