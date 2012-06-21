Понад 20 років тому в Шотландії виявили середньовічну могилу, в якій були поховані рештки однієї людини і ще п'ять окремих черепів. Таємницю поховання «шестиголового вождя» вдалося розгадати тільки зараз.



Дивну могилу знайшли в 1997 році в одному з шотландських рибальських сіл. Усередині виявили рештки людини, яка померла від смертельної рани голови, а також п'ять окремих черепів. Один з них, судячи з усього, був взятий з сусідньої могили.



Аналіз ДНК, який провели вчені, показав, що в сусідніх могилах були поховані родичі померлого вождя – кузени, дядько і племінник. Три черепи точно належали одній сім'ї. Четвертий спочатку був частиною іншого поховання, розташованого на монастирському кладовищі – вчені встановили, що череп належав піктському ченцеві, рештки якого для чогось викопали.



«Дивна історія. У Шотландії немає традицій ховати чужі черепи в одній могилі з покійним. Подібне зустрічається в могилах бронзового століття і неоліту, але ми говоримо про поховання XIII-XV століть, в яке чомусь поклали череп піктського ченця VIII або Х століття. Можливо, рід небіжчика брав участь у напруженій боротьбі за владу, в процесі якої родичі намагалися узаконити своє походження таким незвичайним чином», – говорить археолог Сесілі Сполл.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

