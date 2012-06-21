Група вчених з Індії, США і кількох європейських країн з'ясувала, ким були люди, рештки яких було знайдено на березі озера Роопкунд у Гімалаях. Чутки про ці кістки в минулому були настільки популярними, що водойму назвали Озером Кістяків.
Невелике льодовикове озеро Роопкунд розташоване на території індійського штату Уттаракханд на висоті майже 5000 метрів над рівнем моря, і з 1982 року входить до складу національного парку Нанда-Деві. З кінця XIX століття ходили чутки про безліч людських скелетів, які можна знайти поруч з цим озером, проте вчені вперше досягли озера Роопкунда і офіційно підтвердили цю інформацію лише в 1942 році. Вони там знайшли понад 500 людських скелетів.
У 1960-х роках експерти за допомогою радіовуглецевого аналізу з'ясували, що вік знайдених людських решток становить від п'яти до восьми століть, а в XIX столітті вчені зробили низку спроб з'ясувати, ким саме були люди, чиї кістки збереглися на березі. В ході нової наукової роботи експерти проаналізували мітохондріальну ДНК, взяту із скелетів 72 осіб. Як з'ясувалося, рештки належали представникам, щонайменше, трьох різних груп, що опинилися на березі озера в різний час. Передбачається, що одна з груп мандрівників загинула поблизу озера в 1800 році нашої ери, а інша – щонайменше, тисячоліттям раніше. При цьому фахівці не впевнені, чи справді йдеться всього про два епізоди, або ж їх було значно більше.
Як зазначається, з генетичної точки зору деякі скелети належали індусам, інші були близькі до сучасних жителів східного Середземномор'я, а одна людина була представником етнічної групи, спорідненої з жителями Південно-Східної Азії
Як відзначають вчені, нові дані поки не дають змоги точно відповісти на запитання, що стало причиною загибелі людей у Гімалаях, проте дає можливість стверджувати, що мова йде не про одиничну велику катастрофу, а про декілька, найімовірніше, незалежних одна від одної в часовому вимірі.
Дослідження було опубліковане в журналі Nature Communications.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»