Британські вчені розробили тест-систему, яка здатна визначити важкі форми захворювання новим типом коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Respiratory Research.
Так, розробники уточнюють, що тест буде проводитися за профілем п'яти цитокінів у крові людини, які відповідають за вироблення захисних імунних клітин.
Фахівці відзначили, що деякі пацієнти, які захворіли на COVID-19 страждають від цитокінового шторму, від високої концентрації цитокінів у крові, що призводить до гіперзапалення. Воно в свою чергу стає причиною руйнування клітин і тканин в організмі, що може ускладнювати перебіг хвороби і призводить до летального результату.
Вчені відзначають, що пацієнти, у яких виявлено схильність до цитокінового шторму, слід відразу направляти у відділення інтенсивної терапії, оскільки існує ризик необхідності підключення до апарату ШВЛ.
Всього у світі з початку пандемії зареєстровано понад 39,1 мільйона хворих, понад 29 мільйонів осіб одужали, а понад мільйон пацієнтів – померли від COVID-19.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»