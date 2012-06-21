Знайшли воду на екзопланеті розміром з Сатурн. Планета знаходиться на відстані 700 світлових років від нас. У неї немає кілець, зате є вода.
Розпечена планета WASP-39b в сузір'ї Діва нагадує за розмірами Сатурн, але в її прозорою безхмарним атмосфері міститься в три рази більше води. Саме тому вчені NASA припускають, що планети сформувалися по-різному.
WASP-39b робить один оборот навколо своєї зірки за чотири дні, переміщаючись по орбіті, яка в 20 разів ближче до світила, ніж земна. На денній стороні температура може підніматися до 776,7ºС. На нічний - не опускається через постійні спекотних вітрів, що кружляють навколо планети.
І хоча WASP-39b - не надто придатна для життя, вода в її атмосфері змінює уявлення про утворення нашої Сонячної системи.
Вчені виявили воду, аналізуючи спектральний склад атмосфери по знімках телескопів Хаббл і Спітцера, але були не готові знайти таку кількість. Астрономи припускають, що планета сформувалася далеко від зірки і була покрита льодом, а потім мігрувала ближче до світила.
Процес формування планет, як виявилося, – справа заплутана. Цю різноманітність, яку ми спостерігаємо на екзопланетах, можливо, дасть нам ключ до розгадки народження нашої Сонячної системи », – прокоментувала дослідження Ханна Уокерфорд з Space Telescope Science Institute в Балтіморі.
Вчені збираються продовжити дослідження вмісту вуглецю і кисню в атмосфері WASP-39b перш, ніж зробити остаточні висновки про те, як сформувалася екзопланета.