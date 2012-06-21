Завдяки природоохоронним заходам, за останні 27 років від вимирання було врятовано до 48 видів птахів і ссавців. До такого висновку прийшли британські вчені, які опитали експертів з охорони тварин.
Як відзначають автори дослідження в статті для журналу Conservation Letters, в іншому випадку темпи вимирання у цих групах були б майже в чотири рази вищими, ніж у реальності.
З вини людини швидкість зникнення різних птахів і ссавців у кілька разів перевищує природну, під загрозою зникнення опинилися навіть ті види, які недавно вважалися звичайними. Вживаються заходи щодо їх порятунку, ефективність яких спробувала оцінити команда вчених на чолі з Філіпом Макгоуеном з Ньюкасльського університету.
Було складено список видів, які з 1993 року і до наших днів отримали від Міжнародного союзу охорони природи статуси зниклих у дикій природі, які перебувають під загрозою повного зникнення або вимирання.
У підсумковий список потрапили 368 видів птахів і 263 ссавців. З них були обрані ті, які перебували під загрозою зникнення протягом останніх трьох десятків років, і для їх порятунку було вжито невідкладних заходів. Це 39 видів птахів і 21 вид ссавців.
Фахівці оцінили ймовірність їх вимирання без допомоги людини і прийшли до висновку, що зникли б від 21 до 32 видів, що нині живуть птахів. А серед тварин це від семи до шістнадцяти видів.
Більшість врятованих птахів і ссавців страждає від поширення інтродукованих видів, втрати місць проживання та можливості полювання. Природоохоронні заходи дійсно запобігли їх зникнення. Але багато з цих видів все ще знаходяться під загрозою вимирання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»