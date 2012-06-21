Японська корпорація Mitsubishi Chemical створила пластикові пакети, які повністю розкладаються в морській воді. На вигляд вони не будуть відрізнятися від звичайних.
І на дотик теж. Однак матеріал, з якого виготовлені пакети, містить в собі цукрова тростина. Повідомляється, що вироби можуть повністю розкластися в морі протягом року.
Мета розробки Mitsubishi Chemical – скорочення пластикового сміття в морях і океанах. Компанія вже готується до масового виробництва нових пакетів.
Варто відзначити, що з 1 липня 2020 року пластикові пакети у всіх магазинах Японії стали платними. За новим законодавством вартість пакетів повинна становити не менше 2 ієн (53 копійки). Магазини можуть безкоштовно пропонувати покупцям пакети, зроблені з біоматеріалів, які розкладаються.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»