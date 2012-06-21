Вчора Європейське космічне агентство оприлюднило найбільшу зоряну карту за всю історію астрономії. Її створив проект Gaia, і на збір інформації знадобилося кілька років. На карті є точне місцезнаходження понад мільярда зірок.
Місія Європейського космічного агентства розпочалася в 2013 році із запуску супутника Gaia. Наступні два роки супутник сканував все зоряне небо двічі на рік і використовував цю інформацію для створення тривимірних зображень. Поєднання зображень, зроблених з розривом у шість місяців (тобто вони були зняті з протилежних сторін Землі), допомагає визначити відстані до різних зірок.
Тепер у вчених є база даних з відстанями до 1,3 мільярда зірок. І доступ до цієї бази повністю відкритий, щоб нею могли користуватися вчені з усього світу.
Ця база вже унікальна, але Gaia дає набагато більше інформації і не обмежується лише відстанями. Супутник відстежує рухи зірок, фіксує колір і яскравість майже кожної зафіксованої зірки, даючи астрономам величезний матеріал для досліджень.
Дослідити самостійно карту Gaia ви зможете на сайті Європейського космічного агентства.