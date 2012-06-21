Шотландські вчені з Університету Глазго створили сенсор, який розпізнає справжність рідкісних сортів віскі. Про це йдеться в журналі Der Spiegel.
Сенсор, який називають «штучним язиком», заснований на технології розпізнавання того, як світло поглинається рідинами, кожна з яких має індивідуальний «відбиток».
Шматочки золота і алюмінію, нанесені на пляшку в шаховому порядку, фіксують зміни кольору напою при проходженні світла через пляшку.
«Пристрій здатний визначити з 99-процентною точністю навіть тонкі відмінності. Наприклад, визрівав чи віскі в бочці з-під шеррі або рому », – повідомили вчені.
Також «язик» визначає вік напою. При цьому запечатані пляшки не потрібно розкривати.
Відзначається, що потреба в такому пристрої виникла через велику кількість підробок на ринку рідкісних сортів віскі, що купуються колекціонерами.
Про ціну «штучного язика» не повідомляється.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»