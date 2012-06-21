Італійські вчені виготовили тривимірну модель тіла Ісуса Христа, який лежить в могилі. Дослідники під керівництвом професора Джуліо Фанти з Університету Падуї використовували для цієї мети дані, зібрані з туринської плащаниці – тканини, в яку, згідно з легендою, тіло було обгорнуте після зняття з хреста.
«Ми вважаємо, що тепер у нас є точна картина того, яким був образ Ісуса», – каже професор Фанти. Опис роботи дослідницької групи обублікував тижневик Chi.
«Я переконаний, що у нас нарешті є реальна картина того, як Ісус дивився на Землю, і думаю, що відтепер буде важко уявити його без посилання на нашу роботу», – додає Фанти. «Наші дослідження показують, що Ісус був людиною надзвичайної краси з довгими кінцівками, зростом близько 180 см, що на 15 см вище середнього. Іншими словами, у нього була королівська, велична статура».
Дослідження також показали дуже численні травми. Фанти виявив 370 ран, пов'язаних з тортурами. З огляду на те, що Туринська плащаниця не вказує боку тіла, оскільки покриває тільки перед і спину, можна приблизно оцінити загальну кількість таких ран: близько 600. Відбитки на плащаниці показують, що в момент смерті тіло нахилилося вправо через серйозний вивих правого плеча.
Професор Фанти, грунтуючись на своїх попередніх дослідженнях, переконаний, що Туринська плащаниця – справжня тканина, в яку було обгорнуте тіло Христа. Поки католицька церква утримується від офіційної думки з цього приводу.