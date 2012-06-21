Проблема з пам'яттю є дуже серйозною для сучасної людини. Американські нейрофізіологи розробили спеціальний імплантат, який допоможе поліпшити пам'ять. Минулого місяця закінчилися випробування цього пристрою, які пройшли успішно і поліпшили пам’ять у досліджуваних на 15%.
Цю роботу виконала група вчених з університету Південної Каліфорнії (США) і медичного центру Уейк-Форест-Баптист. Передбачається, що пристрій допоможе підвищити ефективність пам'яті до 40%.
Вчені розповіли, що основну увагу приділяли короткостроковій пам'яті, адже саме вона, в першу чергу, страждає від хвороби Альцгеймера, інсульту і різних травм голови.
Для проведення випробувань обрали добровольців, до мозку яких підключили апарат, який впливає на нейрони гіпокампу, що відповідає за епізодичну пам'ять.