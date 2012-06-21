Американські вчені заявили, що рибку даніо-реріо можна використовувати для лікування сліпоти у людей.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на The Sun.

Вчені розповіли, що риба здатна відрощувати втрачені частини тіла, зокрема і сітківку – внутрішню оболонку ока, яка є периферичним відділом зорового аналізатора. Відзначається, що проблеми з сітківкою часто є причиною сліпоти.

Даніо-реріо може відновити сітківку всього за тиждень. Як пояснили вчені, хімічна речовина в мозку риб змушує клітини «мігрувати» в пошкоджені органи і відновлювати їх.

Професор Джеймс Паттон сказав: «Потім ці клітини мігрують до пошкодженої сітківки ока і диференціюються в те, що потрібно для відновлення».

Сподіваємось, що в майбутньому під опікою свого лікаря пацієнти просто зможуть виростити нові сітківки – так саме, як це робить рибка даніо.

Вчені сподіваються, що вивчення цих механізмів допоможе боротися зі сліпотою у людини, наприклад, шляхом такого ж вирощування сітківки. Уточнюється, що риби даніо-реріо розділяють з людиною майже 70% генів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»