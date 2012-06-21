Остання самка малазійського суматранського носорога померла минулого року від раку, а незадовго до цієї сумної події загинув і останній самець цього виду. Однак вчені сподіваються, що завдяки генетичному матеріалу, що залишився, є надія на відновлення найменших з усіх нині існуючих носорогів.
За словами молекулярного біолога Мухаммада Локмана, який бере участь в проєкті з «воскресіння» малазійських суматранських носорогів, успіх може забезпечити застосування нової технології, заснованої на використанні стовбурових клітин. Вчений зазначив, що біологи хочуть задіяти клітини останньої самки, а також двох останніх самців.
«Минулого року померла 25-річна Іман, а до цього загинув останній самець Тем. Ми так і не змогли змусити цих тварин розмножуватися, так як вони були занадто старі. Але тепер, коли з'явилася нова експериментальна технологія, заснована на стовбурових клітинах, ми маємо шанс воскресити вид, який, як здавалося, зник назавжди», – розповідає Джон Пейн з Борнейського альянсу носорогів.
Успіх проєкту багато в чому залежить від позиції Міністерства навколишнього середовища Індонезії, яке повинно дозволити імплантацію отриманих в результаті штучного запліднення ембріонів в живих носорогів, які живуть в Індонезії. У міністерстві кажуть, що переговори в цьому напрямку вже ведуться.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»