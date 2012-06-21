Вчені з Університету Райса з'ясували, що дорогоцінні камені могли вирости в надрах Землі при охолодженні магми всього за кілька годин. А за кілька днів вони могли стати просто гігантськими.

Автори дослідження вивчали пегматити. Так називають магматичні гірські породи, збагачені рідкісними мінералами. У них можуть зустрічатися смарагд, гранат, циркон, топаз та інші дорогоцінні камені. Кристали формуються з магми, тобто розплавленої маси.

Відомо, що якщо охолоджувати магму швидко, то утворюється багато маленьких кристалів. А ось за сотні або тисячі років сформуються великі камені. Однак пегматити досить швидко охолоджуються, а в них, тим не менш, знаходили гігантські кристали.

Вчені провели математичне моделювання, щоб з'ясувати, що відбувається. Як з’ясувалося, важливим фактором у процесі росту кристалів стає вода. Вона може стати частиною розплаву і залишається там. Згодом відсоток води в розплаві зростає, і в якийсь момент її стає так багато, що з розплаву виходить розчин. У розчині ж дифузія і швидкість переміщення атомів вища, через це швидкість росту кристалів значно збільшується.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»