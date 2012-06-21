У Північній Африці на території Марокко вчені вперше виявили рештки качкодзьобого динозавра, якого назвали Ajnabia odysseus. Ця давня істота відноситься до великої родини рослинних динозаврів гадрозаврів (Hadrosauridae). Ці істоти виросла до 15 метрів у довжину. Але Ajnabia odysseus був усього 3 метри – дуже малий у порівнянні зі своїми родичами.

«Відкриття нового викопного матеріалу в шахті, розташованій за кілька годин від Касабланки, неймовірне, ми не повірили своїм очам», – сказав провідний автор дослідження доктор Ніколас Лонгріч , палеонтолог Центру еволюції Міллера Університету Бата.

«Це було таким, як пошук кенгуру в Шотландії. Африка була повністю ізольована водою – так як Ajnabia odysseus туди потрапили?», – каже вчений.

Експерти зробили висновок, що цей вид древніх тварин міг добре плавати, тому качкодзьобий динозавр потрапив на континент через океан. Відомо, що качкодзьобі динозаври або гадрозаврові були рослиноїдними. Мешкали вони приблизно 66 мільйонів років тому на території сучасної Європи. Тому досягти Африки знайдена тварина могла тільки вплав.



Спочатку гадрозаврові жили в Північній Америці, а потім потрапили в Південну Америку, Азію і Європу в той період, коли континенти були ще єдині і тільки починали розколюватися. Африка була єдиним відокремленим місцем, повністю оточеним водою.



Раніше вважалося, що гадрозаврові були виключно сухопутними і не могли плавати. Однак несподівана знахідка доводить, що ця точка зору не вірна.

Фахівці вважають, що завдяки своїм потужним ногам, костистим гребенях на голові і великим хвоста цей вид динозаврів міг добре триматися на воді і пропливати багатокілометрові відстані. Крім того, вчені часто знаходять рештки інших представників виду серед морських скель і річкових відкладень. Це свідчить про те, що качкодзьобі динозаври багато часу проводили у воді.

«Потрапити до Африки було неможливо», – каже доктор Ніколас Лонгріч. – Ці динозаври еволюціонували довго після того, як континентальний дрейф розділив континенти, і ми не маємо жодних доказів сухопутних мостів. Геологія говорить нам, що Африка була ізольована океанами. Якщо так, то єдиний спосіб туди дістатися лише водою. Наскільки мені відомо, ми першими відкрили океанські переправи, якими користувалися динозаври»

Результати дослідження опубліковані в журналі Research .

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»