Німецькі вчені проводили експедицію на півночі Мадагаскару, в ході якої вони виявили рідкісного хамелеона. Особливість такої знахідки в тому, що в останній раз його бачили понад 100 років тому, а саме, в 1913 році.



У 1893 році хамелеона Воєлцкова (Furcifer voeltzkowi). описали вперше і з 1913 року його більше не зустрічали, вважаючи цей вид вимерлим. У записах зазначалося, що навіть тоді виявити цей вид було не так-то просто, тому що ця рептилія розмножувалася, розвивалася і гинула тільки в той час, коли був сезон дощів. Отже, всі дороги були зазвичай розмиті і не пристосовані до пересування ними.



У самок цього виду присутній характерний яскравий колір, наприклад, червоний або пурпурний, або помаранчевий, який може змінюватися. Це залежить від її настрою.



Вчені ретельно вивчають питання про те, як можна вберегти цей рідкісний вид хамелеонів від загибелі. Ще одна цікава їм річ – це те, як їм вдалося вижити і чому вони так давго не зустрічалися в природі.



Керівник експедиції Дон Черч сказав, що в такі важкі часи не варто забувати про щось прекрасне, що дарує нам природа, якщо навіть цьому виду, який вважали загиблим, вдалося вижити, то у нас є всі шанси.



Генетичний аналіз хамелеона Воєлцкова показав, що його вид пов'язаний з Лаборду, які живуть тільки на острові Мадагаскар.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»