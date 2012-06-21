Багато тварин під час несприятливих умов впадають у так званий торпор, коли обмін речовин, серцебиття і дихання у них сильно сповільнюється і вони завмирають у нерухомості, стають ніби мертвими. Торпор може бути нерегулярним: наприклад, тварини можуть впадати в таке заціпеніння на ніч, якщо ніч видалася надто холодна. Якщо ж несприятливі умови повторюються постійно і тривають довго, як, наприклад, холодні зими, то торпор перетворюється в гібернацію – тривалу сезонну сплячку.
Під час торпору, як правило, знижується температура тіла. Чемпіонами тут виявилися колібрі, що живуть в Андах. Частота серцебиття у цих пташок може перевищувати 1000 ударів на хвилину, адже протягом дня в пошуках нектару вони облітають до півтисячі квіток. Чи потрібно дивуватися, що холодними ночами вони «прикручують» свій обмін речовин настільки, наскільки це можливо?
Вчені з Університету Нью-Мексико порівняли, як впадають у заціпеніння колібрі декількох різних видів. У статті в Biology Letters йдеться, що колібрі-металург Metallura phoebe знижують температуру свого тіла під час торпору до 3,26° С. Частота ударів серця падає з 1200 до 40 ударів на хвилину, і в цілому колібрі зменшують витрати енергії на 95%. Вранці пташки починають тремтіти, вони розігріваються зі швидкістю 1° С на хвилину. Уміння холонути до температури неживого каменю, за словами авторів дослідження, дозволяє цим колібрі жити на висоті 5000 метрів над рівнем моря.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»