Вчені заявили про те, що вода на Землі з'явилася практично відразу після її народження, ще до зіткнення з загадковою Тейєю, що суперечить уявленням про еволюцію нашої планети. Висновки дослідників опубліковані в журналі Science Advances.
У ході дослідження вчені вивчили зразки місячних порід, які було доставлено на Землю місією «Аполлон». Науковців цікавило те, як багато кисню залишилося в таких породах. Частки ізотопів кисню є своєрідним «паспортом» для небесних тіл, який вказує на те, де і в яких умовах вони сформувалися. Відповідно, за їхнім співвідношенням можна зрозуміти, виникли ті чи інші планети, астероїди або комети в одній і тій же точці Сонячної системи або у різних її куточках.
Вчені порівняли частки ізотопів кисню в місячних породах, метеоритах і в зразках ґрунту, витягнутих з дна океанів Землі. Дослідники очікували побачити досить суттєві відмінності між нашою планетою і Місяцем, оскільки його прамати, Тейя, повинна була сформуватися в іншій точці Сонячної системи, і принести свої власні запаси води.
Реальна картина виявилася зовсім іншою. Частки ізотопів кисню в земних і місячних породах були майже рівними – вони відрізнялися лише на 0,0000003%. Це говорить про те, що вода була присутня на Землі задовго до її зіткнення з Тейєю, і про те, що вона пережила зіткнення і повне «взаємне знищення».
У свою чергу, присутність невеликих, але відмінностей в частках ізотопів кисню говорить про те, що астероїди і комети дійсно принезли воду на Землю, але лише невелику частину її поточних запасів – близько 5%. Іншими словами, їхні запаси води майже ніяк не могли вплинути на вигляд планети і обсяги її океанів, які повинні були виникнути майже відразу після народження Землі.