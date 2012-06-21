Нове дослідження вчених Університету префектури Кіото довело, що вірус SARS-CoV-2 залишається активним на шкірі людини протягом 9-10 годин.

Вони провели низку експериментів, створивши модель, що дозволяє безпечно відтворювати клінічні дослідження по застосуванню патогенів на шкірі людини, і з'ясували стабільність SARS-CoV-2 на шкірі людини, порівнявши його з вірусом грипу А.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Clinical Infectious Diseases, на шкірі людини віруси інактивуються швидше, ніж на інших поверхнях, таких як нержавіюча сталь, скло або пластик. На пластику вірус може залишатися активним більше трьох діб.

Новий коронавірус виявився більш живучий, ніж вірус грипу. SARS-CoV-2 був активний на шкірі людини до десяти годин, тоді як вірус грипу гинув протягом двох годин.

У сприятливих умовах, наприклад, в слизу, коронавірус виживає ще довше, до 12 годин.

У ході експерименту дослідники переконалися, що знезаражувальні засоби відмінно справляються і з тими, і з іншими вірусами: при обробці шкіри етанолом вони гинуть протягом 15 секунд.

Таким чином, вчені роблять висновок, що 9-годинна виживаність SARS-CoV-2 на шкірі людини може збільшити ризик контактної передачі інфекції в порівнянні з іншими вірусами, тим самим прискорюючи пандемію. І для запобігання поширенню інфекції SARS-CoV-2 потрібно дотримуватися дуже простих правил: мити руки і обробляти їх дезінфікуючими засобами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»